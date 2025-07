Depois da notícia da morte do ator Michael Madsen, na quinta-feira, dia 3 de julho, aos 67 anos, recordamos nesta galeria alguns dos seus papéis mais icónicos. O artista, recorde-se, trabalhou ao lado de outras estrelas como Susan Sarandon, Geena Davis ou Samuel L. Jackson.

Esta semana o mundo da representação ficou mais pobre. Michael Madsen morreu, aos 67 anos, como foi confirmado pelos representantes do ator, na quinta-feira, dia 3 de julho. Ao que se sabe, o artista terá sido vítima de uma paragem cardíaca, tendo sido "encontrado inanimado em sua casa, em Malibu". Michael Madsen estava a preparar-se para lançar um livro, chamado 'Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems', como revelaram ainda os seus representante,s quando comunicaram a partida do artista. "O Michael Madsen foi um dos atores mais icónicos de Hollywood, cuja falta será sentida por muitos", podia ainda ler-se na nota.

Michael Madsen é natural de Chicago, onde nasceu no dia 5 de setembro de 1957. O trabalho no mundo da representação começou na sua terra natal, no Teatro Steppenwolf. Seguiram-se depois os pequenos papéis em filmes na década de 1980 como 'WarGames' e 'The Natural'.

Foram vários os projetos em que depois esteve presente, sobretudo no cinema, e recordamos nesta galeria alguns dos papéis mais icónicos, destacados pela People.

Começamos com 'Thelma & Louise', onde interpretou Jimmy Lennox, em 1991. Segue-se depois 'Cães Danados', onde deu vida a Vic Vega, em 1992. Este foi o seu primeiro trabalho com Quentin Tarantino, tendo estado ao lado de outras estrelas como Harvey Keitel, Tim Roth ou Steve Buscemi.

Também deu vida a Glen Greenwood em 'Free Willy', em 1993, e anos mais tarde, em 1997, interpretou o mafioso Dominick Napolitano (Sonny Black) em 'Donnie Brasco'.

No início dos anos 2000, integrou o elenco de '007 - Morre noutro dia', de Lee Tamahori, com a personagem Damian Falco. Este filme reuniu nomes muito conhecidos como Pierce Brosnan - no papel de James Bond -, Halle Berry, Judi Dench e Rosamund Pike.

Fez também parte de 'Kill Bill - A Vingança (vol. 1)' e 'Kill Bill: Volume 2' (de 2003 e 2004), onde atuou como Budd. Numa entrevista em 2004, o ator contou que inicialmente iria interpretar um outro papel no filme, mas Tarantino acabou por lhe dar a personagem Budd.

Em 2005, interpretou Bob no filme 'Sin City' ao lado de várias outras estrelas como Bruce Willis, Clive Owen, Mickey Rourke, Jessica Alba, Benicio del Toro e Brittany Murphy. Por fim, destaca-se 'Os Oito Odiados', de 2015, tendo dado vida a Joe Gage.

