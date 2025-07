Depois da notícia inesperada da morte do ator Michael Madsen se ter tornado pública, o filho Luke quebrou o silêncio através de uma publicação que fez no Instagram, na sexta-feira, dia 4 de julho.

"Alguns heróis usam capas e atiram lasers pelos olhos. Alguns heróis conseguem lutar contra exércitos e superar tudo", começou por escrever na legenda de uma fotografia da sua infância e em que aparece com o pai.

"O meu herói usava um chapéu de cowboy. O meu herói era mais alto e mais forte do que qualquer homem que já conheci. O meu herói entendia-me melhor do que qualquer pessoa. O meu herói é o ser humano mais bom e durão que conheço. O meu herói não era apenas uma famosa estrela de cinema durona. O meu herói era o meu pai. Um homem muito bom. Amo-te, pai", escreveu de seguida.

"Irei ver-te novamente algum dia. Diz 'olá' ao Hudson", pode ler-se, por fim, na mesma partilha de Luke, referindo-se ao falecido irmão, Hudson, que morreu em 2022, aos 26 anos.

A morte inesperada de Michael Madsen

O ator Michael Madsen foi encontrado inconsciente em sua casa no dia 3 de julho. Segundo a imprensa internacional, as autoridades acreditam que o artista sofre uma "paragem cardíaca".

Ron Smith e Susan Ferris, representantes do ator, emitiram depois um comunicado a confirmar a sua partida e acrescentaram: "Nos últimos dois anos, o Michael Madsen fez um trabalho incrível em filmes independentes, incluindo os próximos filmes 'Resurrection Road', 'Concessions' e 'Cookbook for Southern Housewives', e estava realmente ansioso por este próximo capítulo na sua vida."

"O Michael também se estava a preparar para lançar um novo livro chamado 'Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems', atualmente em edição", informaram ainda.