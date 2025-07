Morreu Michael Madsen, tinha 67 anos. O falecimento foi confirmado pelos representantes do ator - que ficou conhecido por filmes como 'Cães Danados' (1992) e 'Kill Bill' (2003) - esta quinta-feira, dia 3 de julho, à revista People.

Segundo o NBC4 Los Angeles, a morte de Michael Madsen ter-se-á devido a uma paragem cardíaca, conforme revelaram as autoridades.

"Pelo que percebemos, o Michael teve uma paragem cardíaca e foi encontrado inanimado na sua casa em Malibu esta manhã", notaram os representantes.

Ron Smith e Susan Ferris, representantes da personalidade, emitiram o seguinte comunicado a propósito da morte.

"Nos últimos dois anos, o Michael Madsen tem feito um trabalho incrível em filmes independentes, incluindo os próximos filmes 'Resurrection Road', 'Concessions' e 'Cookbook for Southern Housewives', e estava realmente ansioso por este próximo capítulo na sua vida" realça-se.

"O Michael também se estava a preparar para lançar um novo livro chamado 'Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems', atualmente em edição", acrescentaram.

"O Michael Madsen foi um dos atores mais icónicos de Hollywood, cuja falta será sentida por muitos", completaram.

A vida artística de Michael Madsen

Michael Madsen nasceu em Chicago a 5 de setembro de 1957. O pai era bombeiro e a mãe cineasta, pelo que a Sétima Arte sempre esteve presente na vida do artista.

Este começou a trabalhar enquanto ator no Teatro Steppenwolf, em Chicago, sendo que um dos seus formadores foi John Malkovich. Esta experiência levou a que conseguisse pequenos papéis em filmes da década de 1980 como 'WarGames' e 'The Natural'.

O trabalho que lhe trouxe reconhecimento foi o filme 'Cães Danados', que lançou a carreira de Tarantino e que transformou o Sundance Film Festival num evento importante de Hollywood. A sua amizade com o reconhecido realizador também viria a marcar o seu percurso profissional. O filme, inclusive, fez tanto sucesso que esteve entre os 400 nomeados para melhores filmes da história num ranking criado pelo American Film Institute.

Uma curiosidade sobre a sua carreira é que Madsen era para ter ficado com o papel de John Travolta no filme de Tarantino 'Pulp Fiction' (1994), desafio que acabou por não aceitar para conseguir aparecer em 'Wyatt Earp' (1994), uma trama de Kevin Costner. Esta foi uma decisão da qual se arrependeu, conforme viria a confessar mais tarde.

Madson trabalhou ao longo de sua carreira em diferentes projetos de pequena dimensão, que intercalou com grandes metragens de renome, como foi o caso de 'James Bond - Morre Noutro Dia' (2002).

A nível pessoal, o ator de Hollywood casou três vezes e tinha seis filhos, entre eles, o ator Christian Madsen.