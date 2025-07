Pouco depois da notícia da morte de Connie Francis, a atriz americana Gracie Lawrence prestou-lhe uma homenagem através das stories da sua página de Instagram.

Esta quinta-feira, dia 17 de julho, horas depois da notícia da partida de Connie, Gracie publicou uma fotografia da estrela e escreveu: "Descanse em paz, Connie Francis. Obrigada pela sua voz e pela sua resiliência que, como esperava, certamente serão o seu legado."

De referir que Gracie Lawrence está atualmente a interpretar Connie Francis em 'Just in Time', da Broadway.

Publicação de Gracie Lawrence© Instagram_gracie

Gracie Lawrence não ficou por aqui e deixou visível na sua página de Instagram um vídeo em que aparece a cantar o hit 'Who's Sorry Now?', de 1958, de Connie Francis, numa apresentação no Bryant Park, em Nova Iorque.

"Sou fã dela há muito tempo, mas este processo deu-me tanto sobre a vida dela que me tornou ainda mais fã e apaixonada", pode ouvir-se Gracie Lawrence dizer no palco no referido vídeo.

"A Connie Francis disse que conhecer a voz dela é conhecê-la. Mesmo que vá cantar uma música da Connie Francis, imploro a todos que ouçam depois a versão original. Vão ouvir resiliência, caráter, personalidade, humor, ternura e força. Podem ouvir tudo isto na voz dela", acrescentou na altura.

A People refere também que o tema 'Who's Sorry Now?' é destacado no musical 'Just in Time', no qual Gracie Lawrence atua ao lado de Jonathan Groff - que interpreta Bobby Darin - desde abril.

Esta peça aborda a história de vida do cantor e compositor Bobby Darin, que começou a carreira a compor músicas para Connie Francis. A dada altura, os artistas envolveram-se de forma romântica.

Em conversa com a People em junho, Gracie Lawrence confessou que "não conhecia a história de vida de Connie, não sabia da sua relação com o pai ou com Bobby Darin".

"É uma honra poder interpretá-la todas as noites no palco e retratar aquele romance entre ela e o Bobby, que foi tão lindo e especial. Estou muito feliz por estar no lugar dela, mesmo que seja apenas por instantes", acrescentou na altura a atriz.

A morte de Connie Francis aos 87 anos

A notícia da morte de Connie Francis foi confirmada pelo seu agente e amigo Ron Roberts. "É com uma dor no coração e uma enorme tristeza que vos informo da morte da minha querida amiga, Connie Francis", disse numa publicação que fez no Facebook.

Na mesma partilha, Ron Roberts explicou que a morte da artista, "infelizmente", já era esperada. Isto porque Connie Francis queixava-se de uma dor que os médicos "não conseguiam localizar". Suspeitava-se que esta tinha problemas na zona das ancas, que se prolongavam há bastante tempo.

Aliás, a cantora revelou a 2 de julho no Facebook que "tinha voltado ao hospital", notando que se encontrava a fazer diversos exames de maneira a perceber a origem da "dor extrema" que sentia.