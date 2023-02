As leguminosas são alimentos saudáveis, de alto valor nutricional e que possuem diversos benefícios para a saúde. Este grupo de alimentos de origem vegetal provém da cultura de grãos, como os feijões, a ervilha, a fava, o grão-de-bico, as lentilhas e o tremoço, por exemplo.

Confira abaixo os 5 motivos para incluir estas delícias no cardápio:

1. Versatilidade

As leguminosas podem utilizadas numa enorme variedade de preparações, desde entradas, sopas, saladas, pratos principais e até sobremesas.

Além das inúmeras receitas, as diversas formas disponíveis destes alimentos, como opções frescas, secas, em conserva ou enlatadas, facilita ainda mais o acesso e possibilidade de inclusão na rotina alimentar.

2. Proteína do reino vegetal

As proteínas representam cerca de 20 a 25% do peso total das leguminosas. Apesar de ser uma proteína de “baixo valor biológico”, ou seja, menos completa do que as proteínas de origem animal, quando são combinadas com cereais, como arroz + feijão, por exemplo, formam uma fonte de proteína nutricionalmente completa e importantíssima na base alimentar de vegetarianos e veganos – mas não só!

3. Baixo impacto ambiental na produção

Quando comparada com a produção de carnes (suína, bovina e frango), a necessidade de água por cada quilo de alimento produzido é muito menor na produção de leguminosas. Além disso, a emissão de dióxido de carbono na produção também é significativamente inferior.

O cultivo de leguminosas otimiza, ainda, o uso e fixação de certas substâncias e elementos no solo, o que promove o enriquecimento do mesmo e beneficia cultivos futuros.

4. Alto teor em fibra

Incluir leguminosas na alimentação é basicamente contribuir com a saúde e o funcionamento dos intestinos.

Para quem tem algum receio por conta do desconforto gastrointestinal que pode estar associado ao consumo de leguminosas, existem algumas estratégias de preparo que minimizam essa possibilidade, como demolhar os grãos secos antes de confecionar.

Durante este processo, é importante trocar a água uma ou duas vezes e rejeitar a água da demolha antes de preparar o alimento. O ideal é que os grãos fiquem bastante tempo – de 6 até 24h – a serem demolhados. Já no caso das leguminosas enlatadas, os grãos devem ser enxaguados e a água descartada.

5. Vitaminas e minerais

As leguminosas são alimentos com características nutricionais extremamente relevantes para fases de desenvolvimento e crescimento. A presença de vitaminas do complexo B e de minerais como ferro, zinco, magnésio, potássio e fósforo são alguns dos destaques deste grupo de alimentos que pode ser consumido desde a introdução alimentar por bebés até a alimentação de pessoas idosas.

De acordo com a roda dos alimentos, é recomendado o consumo diário de 1 a 2 porções de 80g de leguminosas. Que tal colorir o prato e variar a alimentação mais vezes durante a semana e aproveitar todos os benefícios deste fantástico conjunto de alimentos?

Um artigo de Renata Miguéis, nutricionista e diretora de nutrição da Diet Academy Porto e Lisboa.