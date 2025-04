Daniel Radcliffe não passou despercebida ao posar ao lado da companheira de longa data,Erin Darke, num evento que decorreu em Nova Iorque, na quarta-feira.

O ator esteve a assistir à abertura do musical a Broadway 'Just in Time', de Bobby Darin no Circle in the Square Theatre.

Na ocasião, no que ao look diz respeito, o ator estava com um fato em tons de cinzento e uma camisa em azul e amarelo. Já a companheira optou por um vestido longo com padrão floral em tons de creme e rosa. Veja nas imagens da galeria.

