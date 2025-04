O ator Penn Badgley esteve com a mulher, Domino Kirke, num evento em Nova Iorque, na quarta-feira, dia 23 de abril, a promover a próxima temporada de 'You'.

Ao passarem pela passadeira vermelha, o casal posou junto e o que mais se destacou foi a já grande barriga de grávida de Domino.

Com um vestido vermelho, ainda que largo, a gravidez não passou despercebida. E o casal mostrou-se muito feliz nesta nova fase.

Por sua vez, no que ao look diz respeito, o ator usou um fato em tons de castanho com gravata a combinar e camisa branca. Veja na imagens que estão disponíveis na galeria.

Leia Também: Elegante e descontraída. Meghan arrasa com look de mais de 5000 dólares