Bruna de Moura Barros, mulher de Pedro Barros, antigo concorrente do reality show 'A Quinta', morreu, aos 34 anos, depois de lutar contra o cancro.

A mãe de Bruna comunicou na sua página de Facebook o ocorrido.

“A minha filha partiu… Ela era tudo para mim e a minha vida nunca mais será a mesma. Perder uma filha é uma dor impossível de explicar e parece que nunca se torna mais fácil. Vou carregar esta tristeza para sempre", escreveu Ana Moura.

Bruna era mãe de Rafael e Marianne, de sete e seis anos, respetivamente.

A esposa de Pedro tinha sido diagnosticada, em 2023, com um cancro no colo do útero. Meses depois descobriu que tinha metástases entre a bacia e o cóccix e, em agosto deste ano, foi diagnosticada com cancro no fígado.

Leia Também: Concerto de Natal será marcante para Kate Middleton. Perceba porquê