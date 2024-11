O próximo evento público de Kate Middleton será no concerto de Natal - Together at Christmas - que acontecerá no dia 6 de dezembro na Abadia de Westminster.

"O concerto deste ano providenciará um momento de reflexão sobre a importância do amor e da empatia, e de como precisamos uns dos outros, especialmente nos momentos mais difíceis da nossa vida. O concerto irá destacar pessoas de todo o Reino Unido que mostraram amor, gentileza, e empatia com outros na sua comunidade", revelaram os representantes da princesa de Gales.

"Este ano, Sua Alteza Real quer celebrar as pessoas que apoiaram os que mais precisaram - indivíduos que inspiraram, consolaram, confortaram e acima de tudo mostraram que amor é o maior presente que se pode receber", completou.

A escolha da princesa ao apoiar valores como a compaixão tem um profundo significado tendo em conta os meses difíceis por que passou.

Em março anunciou que tinha sido diagnosticada com cancro, sendo que os tratamentos de quimioterapia terminaram em setembro.