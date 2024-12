Foi revelada publicamente uma sentida carta que Kate Middleton escreveu a propósito da época natalícia.

"Uma carta especial que reflete sobre a importância do amor, empatia e no quanto precisamos uns dos outros em momentos difíceis", reflete a princesa de Gales numa partilha que fez este sábado, 30 de novembro, no Instagram.

"Será dada a cada um dos convidados do [concerto de Natal] Together at Christmas Carol Service na Abadia de Westminster e aos 15 Community Carol Services de todo o país, como forma de agradecimento àqueles que estiveram sempre lá para os outros", completa.

"O Natal é uma das minhas alturas preferidas do ano. É tempo de celebração e de alegria, mas também nos dá a oportunidade de abrandar e de refletir nas coisas mais profundas que nos ligam", notou Kate na carta.

"É quando nos começamos a afastar das pressões do dia-a-dia que encontramos espaço para vivermos com o coração aberto, amor, gentileza e perdão - muito do que é o espírito de Natal", acrescentou.

"O amor é a luz que pode brilhar, mesmo nos momentos mais difíceis", completa.

De recordar que este foi um ano difícil para a princesa. Kate lutou contra o cancro, tendo terminando os tratamentos de quimioterapia em setembro.

