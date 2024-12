Pedro Barros abriu o coração para falar sobre o processo de luto da mulher, Bruna de Moura Barros, que morreu no dia 15 de novembro, aos 34 anos, após uma batalha contra um cancro no útero.

Pedro, que ficou conhecido após participar no reality show 'A Quinta', esteve à conversa com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, na qual lembrou a batalha da mulher.

Notando que vive "um dia de cada vez", Bruno destacou a "persistência e resiliência" da companheira, que lutou até aos últimos dias de vida.

O convidado revela que os médicos lhe disseram que Bruna, a certo momento, só tinha três meses de vida, algo que o deixou bastante abatido. "Foi muito complicado para mim. Fui muito abaixo. Ela perdeu muita força, porque eu comecei a chorar muito".

Bruno lembra que numa ida ao IPO de Coimbra, Bruna ganhou mais consciência do seu estado. "Isso aconteceu no IPO de Coimbra. 'Olhe, isto não está muito bem, Bruna'. Ela foi muito abaixo nessa altura, percebeu que as coisas estavam a complicar e a partir daí nunca mais pediu opinião a nenhum médico".

O facto de ver a mulher a enfraquecer a cada dia que passava, sendo que esta chegou a perder dois quilos por dia, marcou o convidado. "A minha forma de reagir é pensar no futuro, nas crianças", confessa, referindo-se aos filhos, Rafael e Marianne, de sete e cinco anos.

Quando questionado sobre a forma como deu a notícia aos filhos, Bruno não conteve as lágrimas. Este confessou que demorou uma semana até ter coragem para o fazer. "Chamei-os ao pé de mim e disse: 'O pai tem que vos contar uma coisa. A vossa mãe morreu, já não está cá'. As crianças ficam estranhas com a situação, não entendem bem. Passou-lhes rápido, porque eles não percebem bem o contexto da morte. Continuam a fazer os desenhos para dar à mãe. 'A mãe já não está cá, mas um dia o pai leva-vos lá [ao cemitério]".

O convidado contou que não conseguiu ficar na casa em que vivia com a mulher, com quem dividiu vida durante mais de uma década. Em momentos mais difíceis, chegou mesmo a fazer-lhe ligações telefónicas.

"Eu enterrei a minha esposa. Quando a enterrei, senti um alívio. Aquilo não é vida para ninguém, ninguém merece. Senti um alívio por ela não sofrer mais", completou.

