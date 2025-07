Ao fazer algumas mudanças de vida, e na sua página de Instagram, a ex-assistente pessoal de Kate Middleton deixou de seguir Meghan Markle na rede social.

Aquela que era o braço direito da princesa de Gales, Natasha Archer, deixou o Palácio de Kensington após 15 anos a trabalhar na família real, como revelou a People no início de julho. Soube-se ainda na altura que esta saída se prendia ao facto de Natasha ter decido abrir o seu próprio negócio, uma empresa de consultoria.

Entretanto, Natasha Archer tornou pública a sua página de Instagram... e deixou alguns seguidores para trás.

A People, citando 'especialistas' da realeza, relata que Natasha Archer seguia a página de Meghan Markle assim como a da marca da duquesa, a As Ever, no Instagram. Mas deixou de seguir ambas desde então.

Além disso, também estaria a seguir Daniel Martin, Delfina Blaquier e Heather Dorak, que são considerados amigos próximos de Meghan, mas estes nomes também não constam na lista de "seguidores" (pelo menos até ao dia 17 de julho).

E não fica por aqui. Há outras páginas associadas a Meghan Markle que terá deixado de seguir, como blogs de moda dedicados a registar o estilo da duquesa e de Kate.

Desde o dia 17 de julho, destacam ainda, Natasha Archer está a seguir duas ex-colegas da duquesa de Sussex do elenco de 'Suits, Abigail Spencer e Sarah Rafferty.

Também continua a seguir as páginas oficiais de Kate Middleton e do príncipe William, assim como as do rei Carlos III e da rainha Camilla, além dos perfis públicos e pessoais de outro membros da família real - como por exemplo o da princesa Eugenie e o marido da princesa Beatrice, Edoardo Mapelli Mozzi.

O percurso de Natasha Archer junto da família real

Natasha Archer foi inicialmente contratada como assistente pessoal do príncipe William e da princesa Kate Middleton em 2010. Com o passar do tempo, tornou-se cada vez mais próxima da princesa de Gales.

Foi quem teve um papel importante no estilo de Kate Middleton, no que à moda diz respeito, fazendo com que a princesa assumisse um perfil mais 'majestoso', que vai ao encontro da sua posição como futura rainha. Foi quem escolheu o seu guarda-roupa em muitos compromissos reais, como nas intensas visitas oficiais internacionais, nos passeios reais ou até em marcos como a sessão fotográfica no hospital depois do nascimento do primeiro filho de Kate, o príncipe George.

Natasha Archer ajudou Kate Middleton a tornar-se num ícone da moda, apoiando estilistas de topo como Alexander McQueen e Jenny Packham.

Em 2017, relata ainda a People, Natasha Archer casou-se com o fotógrafo real da Getty Images, Chris Jackson. O casal conheceu-se no trabalho e acabou por dar o nó.

Natasha Archer e Chris Jackson© Getty Images

Em 2022, a funcionária da realeza, que era carinhosamente tratada como Tash, tinha sido promovida a assistente executiva particular sénior do príncipe e da princesa de Gales. Neste cargo, as suas funções passavam por gerir "roupas, agenda e projetos" do casal real.

