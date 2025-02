Jason Knauf, antigo mordomo da família real britânica, deu uma entrevista ao programa '60 Minutes Australia' e as revelações não param de surgir.

Ao que parece, além de ter sido próximo do príncipe William e de Kate Middleton, Jason também foi secretário de Meghan Markle.

Durante a conversa, foi confrontado com a acusação que fez em 2021, na qual revelou que a duquesa de Sussex o intimidava como uma 'bully'.

Segundo o New York Post, em 2018, Jason Knauf enviou um e-mail no qual denunciava a situação que acabou por se tornar pública. O referido texto foi enviado pelo antigo mordomo ao departamento de Recursos Humanos, na altura em que desempenhava as respetivas funções de secretário.

Quando questionado sobre essa situação, Jason rematou: "Não mudava nada. Foi difícil, é certo, mas ao mesmo tempo também é bom. Mas não me arrependo de nada. Às vezes, é preciso provar do próprio veneno".

Eis a mensagem que Jason Knauf enviou, recuperada pelo New York Post:

"Estou muito preocupado que a duquesa tenha conseguido intimidar duas assessoras, que acabaram mesmo por sair. O tratamento dado a 'X' [nome ocultado] foi inaceitável. A duquesa parece ter a intenção de ter sempre alguém na mira. Está a intimidar 'Y' [nome ocultado] e a minar a sua confiança. Recebemos vários relatos de comportamentos inaceitáveis contra essa pessoa".

Conforme relatado pelo especialista real Tom Bower, uma dessas funcionárias terá dito a Knauf que os seus encontros com Markle a faziam "sentir-se mal", enquanto outros funcionários não identificados lhe terão revelado: "Não consigo parar de tremer" e "Estou com medo".

Meghan Markle negou as acusações de bullying na altura através dos seus representantes, que declararam que as alegações eram o "último ataque ao seu caráter".

