A maquilhagem foi o seu principal mundo de trabalho durante algum tempo, e a aposta no mundo digital levou-a a chegar a muitas pessoas através da Internet. Mas foi quando foi escolhida para ser apresentadora da TVI que a fama chegou mais em força. Helena Coelho apresentou 'Viva a Vida' ao lado de Ruben Rua, programa que ocupou as tardes da TVI.

Mais tarde, em 2021, foi a nova apresentadora do 'Big Brother', tendo-se juntado a Mafalda Castro nos diários da tarde do reality show. Hoje, Helena Coelho está afastada do mundo televisivo, mas continua a dar cartas como criadora de conteúdo digital.

"O digital é o meu trabalho a tempo inteiro, é onde tenho o controlo da minha narrativa - consigo também gerir os meus horários e é ótimo para quem quer ter um filho ou mais. Já estou bem estabelecida e já é muito confortável para mim - dentro do desconforto que é estar sempre a fazer coisas novas. Estou muito contente deste jeito. Se um dia surgir [o regresso à televisão], tudo certo, mas não estou à procura de que isso aconteça", partilhou Helena Coelho em conversa com o Notícias ao Minuto.

No que à família diz respeito, em 2021 deu as boas-vindas à primeira filha, Íris, fruto da relação com Paulo Teixeira. E não esconde o desejo de aumentar a família. "Sim, é um desejo", afirmou ainda em conversa com o Notícias ao Minuto no início do mês de junho.

Helena Coelho é hoje a convidada da rubrica 'Quando Era Pequenino', do Fama ao Minuto, onde partilha algumas recordações da infância, sendo natural de Sátão, uma vila do distrito de Viseu.

O prato favorito na infância (e quem o preparava) e a comida que não gostava e que agora gosta?

O meu prato preferido na infância era arroz com frango, porém, o da minha mãe. Podem achar que era uma coisa básica, mas não porque era da minha mãe e tinha sabor a amor. E quando vou a casa da minha mãe peço-lhe para fazer arroz de frango. Há muitas coisas que antes não gostava. Nós somos esquisitos [quando somos pequeninos]. Não gostava de sopa, pescada, bacalhau... E hoje em dia adoro.

Quem era a pessoa que mais admirava?

O meu irmão.

Quais as melhores férias quando era pequenina?

Ir a Aveiro, estar com os meus pais, ter a atenção deles.

A que dia voltava na infância? E porquê?

Um dia em que fiz anos, não me lembro qual era o aniversário, mas o meu pai ofereceu-me um gato. Era o que mais queria na vida e a minha mãe não deixava. Eles tinham uma discordância, e o meu pai ofereceu-me uma caixinha onde trazia um gatinho que ele encontrou, bebé. Até hoje, sou apaixonada por gatos. Se começar a falar disso vou chorar. Foi uma prenda maravilhosa.

Complete a frase: Se voltasse à minha infância, nunca… viveria os problemas dos meus pais.

