Catarina Raminhos está casada com o humorista António Raminhos, com quem protagonizou a peça 'Não Prometemos para Mais Ninguém', e é hoje a convidada da rubrica 'Quando Era Pequenina', do Fama ao Minuto.

É escritora, faz conteúdos para o digital e é mãe de três meninas, Maria Leonor, Maria Rita e Maria Inês.

Veja abaixo as respostas de Catarina Raminhos a esta rubrica dedicada à infância dos famosos, onde partilhou boas memórias de quando era pequena.

O prato favorito na infância (e quem o preparava) e a comida que não gostava e que agora gosta?

O meu prato favorito era carne assada no forno (agora não como carne) que a minha mãe fazia sempre ao domingo com quatro ou cinco acompanhamentos. Adorava aquilo. Acho que mais os acompanhamentos do que a carne, mas aquela comidinha de forno (as batatinhas, o arroz, a salada)... A minha mãe é a melhor cozinheira que conheço. Não gostava de favas e continuo a não gostar. Não apreciava muito feijões e hoje adoro. Adoro feijoada e tudo o que tem feijões.

Quem era a pessoa que mais admirava?

Uma das pessoas que mais admirava era o meu tio, irmão do meu pai, porque era com quem falava mais de música, de cinema. Eu e as minhas irmãs éramos muito pequeninas e ele gostava de nos mostrar coisas. Por exemplo, quando víamos um filme ele dizia que tínhamos de ver os créditos até ao fim, que era importante saber quem tinha sido o realizador, o responsável pela fotografia, etc. Nós éramos pequenas e pensar nessas coisas abria-nos a mente. Ele sabia muitas coisas e nós aprendíamos muito com ele. Sempre foi, e ainda hoje é, muito divertido.

Quais as melhores férias quando era pequenina?

As minhas férias eram sempre passadas no mesmo sítio. Passava com as minhas irmãs um mês inteiro na Lousã, terra dos meus avós. Serão sempre as minhas férias. Normalmente era em julho e era o melhor mês do ano. Tínhamos a companhia dos meus avós, eles faziam-nos as vontades todas, principalmente a minha avó. São as memórias mais doces que tenho da minha infância.

A que dia voltava na infância? E porquê?

A uma tarde em que achava que ia ao dentista com a minha mãe e a minha irmã, e a minha mãe a meio do caminho disse que afinal íamos ao cinema. Fomos ver o 'Sozinho em Casa'. Foi uma mega surpresa, uma alegria imensa. Fomos a um cinema que havia no Areeiro - que já nem existe, que era os Alfas - e depois fomos lanchar a uma pastelaria.

Complete a frase: Se voltasse à minha infância, nunca… diria que quero crescer rápido. Crescer é uma treta e só traz responsabilidades. Se pudesse, continuava uma criança durante muitos anos.

