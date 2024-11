O mais recente projeto televisivo de destaque em que participou (e ainda está no ar) foi a novela 'Festa é Festa', da TVI. Marta Andrino é filha de pais ligados às artes - a também atriz Carla Andrino e o músico Mário Rui - e tem já uma vasta carreira no mundo da representação.

Entre os muitos projetos da ficção nacional dos quais fez parte estão as séries 'I Love It' e 'Morangos com Açúcar' ou as novelas 'Deixa Que Te Leve' e 'Espírito Indomável'.

Hoje, a atriz Marta Andrino é a convidada da rubrica 'Quando Era Pequenino' do Fama ao Minuto, onde partilha vários momentos da sua infância.

O prato favorito na infância (e quem o preparava) e a comida que não gostava e que agora gosta?

Não gostava nada de tomate e agora adoro. Lembro-me que nunca gostei de gaseificados e continuo a não gostar. A minha mãe também não é ligada à cozinha, mas de vez em quanto fazia esparguete com atum e eu adorava.

Quem era a pessoa que mais admirava?

Os meus pais. Eram e continuam a ser.

Quais as melhores férias quando era pequenina?

As férias em que ia para o Algarve em família, com os avós, primos, tios... Íamos todos e ficávamos todos numa casa. Muito marcantes.

A que dia voltava na infância? E porquê?

A vários, certamente. Mas estou a lembrar-me que fui ginasta rítmica e, a dada altura, achei que já não queria fazer mais nada. Se calhar voltava ao dia em que disse que não queria fazer mais nada e afinal... queria.

Complete a frase: Se voltasse à minha infância, nunca… tinha dito ao meu pai que não queria aprender piano. Afinal, tinha sido bom.

