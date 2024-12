Marta Gil deu os primeiros passos na representação quando ainda era pequena e, desde então, são muitos os projetos dos quais tem feito parte.

É uma cara presente na ficção nacional portuguesa, tendo integrado, entre muitos outros, as séries 'O Diário de Sofia' e 'Morangos Com Açúcar' ou as novelas 'Destinos Cruzados', 'Jardins Proibidos', 'Bem-Vindos a Beirais' e 'Festa É Festa'. Participou também no 'Big Brother Famosos 2022' e esteve ainda no papel de comentadora do formato.

Hoje, a atriz Marta Gil é a convidada da rubrica 'Quando Era Pequenina' do Fama ao Minuto, onde recorda alguns momentos da sua infância.

O prato favorito na infância (e quem o preparava) e a comida que não gostava e que agora gosta?

O meu prato favorito era quando o meu pai me acordava com Nestum com mel. Amava. Hoje em dia já deixei de comer Nestum. Lembro-me que não gostava de dióspiro e hoje em dia amo.

Quem era a pessoa que mais admirava?

Os meus pais e os meus avós.

Quais as melhores férias quando era pequenina?

Eram aquelas em que os meus pais pegavam em mim, tenda às costas e percorríamos a Europa de carro. Ficávamos a dormir em parques de campismo espetaculares à beira da praia. O meu pai nunca gostou de hotéis e conheci parques de campismo incríveis na Europa por consequência disso. Conheci cidades incríveis. Caminhávamos imenso...

A que dia voltava na infância? E porquê?

Fiz o sul de Espanha todo a ficar em parques de campismo, amo Espanha, e voltava a fazer essa viagem. Também voltava à Disneyland porque na altura não tinha 1,50m, não pude andar na Montanha Russa - o meu pai andou em muito mais coisas que eu, portanto, quero muito voltar.

Complete a frase: Se voltasse à minha infância, nunca… ia fazer birras por causa de comida. Hoje em dia como tudo e mais alguma coisa.

