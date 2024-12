Bibá Pitta é uma das personalidades mais conhecidas de Portugal e que tem estado também muito presente nas redes sociais, onde mostra sobretudo a sua dedicação à família.

No ano passado lançou a obra 'As Tuas Asas', um conto inspirado na filha Madalena - que tem Síndrome de Down.

Hoje a figura pública Bibá Pitta é a convidada da rubrica 'Quando Era Pequenina' do Fama ao Minuto, onde recorda alguns momentos da infância.

O prato favorito na infância (e quem o preparava) e a comida que não gostava e que agora gosta?

O bitoque, e que comia de uma maneira que ainda hoje como assim. Separo as batatas do ovo, como depressa o bife e depois é saborear o ovo no meio das batatas. Acho que são sempre os legumes [as coisas que não gostamos quando somos pequenos], mas os meus pais foram muito inteligentes assim como eu também sou. Faço um prato com hamburgers em que os olhos são brócolos, o nariz é a cenoura... É como a música clássica, aprende-se a gostar.

Quem era a pessoa que mais admirava?

Os meus avós. Vivia em Lisboa e os meus avós viviam perto. De manhã, a minha avó dizia-me adeus e eu sempre à janela a ver o meu avô a chegar do trabalho. Era uma loucura, fugia para casa deles... Tive a maior sorte do mundo com os avós que tive. Eram uns doces.

Quais as melhores férias quando era pequenina?

Era ir para o Vimeiro com a família toda, estávamos todos juntos, e ainda amigos da família. Era do melhor que havia.

A que dia voltava na infância? E porquê?

Volto à infância com os cheiros que me lembro, com os toques e o carinho. Volto ao carinho que recebi e a tudo o que me passaram. Estou sempre na infância quando quero.

Complete a frase: Se voltasse à minha infância, nunca… mudaria a minha família.