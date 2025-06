Acabaram as especulações. Katy Perry e Orlando Bloom estão mesmo separados, avança a revista People.

O casal estava junto há mais de nove anos, ficaram noivos em 2019 mas nunca chegaram a subir ao altar. De acordo com a US Weekly, esta rutura decorreu de "forma amigável".

"Não há conflitos até o momento. A Katy, como é óbvio, está chateada. Mas ela está aliviada por não ter que passar por outro divórcio, já que aquele foi o pior momento de sua vida" (referindo-se ao divórcio da cantora com Russel Brand em 2011), disse a fonte à publicação.

Katy Perry e Orlando Bloom: Uma história cheia de altos e baixos

O agora ex-casal começou a namorar em 2016, depois de se terem conhecido na festa pós-Globos de Ouro. A história de como começou a conexão foi contada pela cantora em várias entrevistas.

"Conheci o meu namorado por causa de um drive-through. Estávamos no Globos de Ouro, mas não estávamos juntos. Pedi ao meu segurança para ir buscar dez hambúrgueres e, de repente, vejo a mão do Orlando a ir buscar um. Eu fiquei surpreendida e disse: 'Hey, esse é o meu hambúrguer", confessou a artista.

No ano seguinte, em 2017, separaram-se mas continuaram amigos e próximos. Aliás, nessa altura foram vistos juntos várias vezes. No ano seguinte, em 2018, reataram a relação e, em 2019, ficaram noivos.

O pedido de casamento foi romântico e aconteceu no Dia de São Valentim. A cantora acabou por partilhar no Instagram o anel de noivado e, mais tarde, contou no programa de Jimmy Fallon como tudo aconteceu.

"Foi muito fofo. Era Dia dos Namorados... fomos jantar e pensei que iríamos ver uma exposição depois do jantar, mas acabámos por entrar dentro de um helicóptero. O pedido foi aí e, quando aterrámos, estava lá toda a minha família. Ele fez tudo muito bem", confessou a artista.

O anel de noivado não podia ser mais especial. Tem uma pedra rosa no centro (uma safira ou um rubi rosa raro) e oito diamantes à volta, referiu a designer da peça, Sophia Perez, à revista Hello!. A joia está avaliada em cerca de 300 a 400 mil dólares.

No ano seguinte, em 2020, os dois foram pais de Daisy Dove Bloom, o primeiro filho da cantora e o segundo do ator, que já é pai de Flynn, de 13 anos, fruto da relação com a modelo Miranda Kerr.

Em várias entrevistas, o ator, de 48 anos, fez vários elogios à companheira.

"Acho que uma das coisas que me levou a apaixonar pela Katy foi porque a música dela estava em todo o lado, certo? Mas eu apaixonei-me pela Katheryn, uma rapariga de Santa Bárbara", confidenciou o artista.

Desdo o início deste ano que os rumores de uma possível separação já andavam no ar. Segundo a imprensa internacional, o anúncio público seria feito depois do fim da tour da cantora, a 'The Lifetimes Tour', que começou a 23 de abril e acaba em dezembro deste ano.