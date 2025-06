Nos últimos dias, lá fora fala-se do fim do romance de Katy Perry e Orlando Bloom após nove anos de relação. A informação não foi confirmada, nem desmentida, pelos próprios artistas. No entanto, a People confirmou a notícia neste mês de junho, tendo falado com uma fonte que afirmou que a relação estava a "deteriorar-se" há meses.

Lembra-se de como começou este romance que resultou no nascimento da pequena Daisy Dove Bloom, agora com quatro anos?

Katy Perry e Orlando Bloom conheceram-se durante uma disputa por um hambúrguer numa festa pós-Globos de Ouro, no dia 10 de janeiro de 2016, lembra a People.

Logo no mês seguinte, o ator apresentou a artista aos entes queridos, mais precisamente ao filho mais velho, Flynn, que na altura tinha cinco anos, e é fruto da união anterior com Miranda Kerr.

No dia 19 de maio de 2016, Katy Perry e Orlando Bloom oficializaram a relação no Instagram com a publicação de uma fotografia de ambos nas escadas do Hotel du Cap-Eden-Roc, em Cap d'Antibes, França, onde estiveram no Festival de Cinema de Cannes.

No dia 24 de novembro de 2016, a dupla comemorou pela primeira vez o Dia de Ação de Graça na companhia um do outro.

Em 2017, lembra também a People, a cantora e o ator deram um tempo, mas o romance reacendeu menos de um ano depois. Aliás, no dia 26 de setembro de 2018 posaram juntos na passadeira vermelha da Gala for the Global Ocean, tendo sido a estreia do casal num evento público. E, entretanto, a relação ficou séria.

No Dia dos Namorados, em 2019, Orlando Bloom pediu Katy Perry em casamento. Em março desse ano começaram a viver juntos. Depois chegou a pandemia da Covid-19, que levou à interrupção dos planos do casal em relação ao enlace.

Em março de 2020, a People noticiou que Katy Perry (que na altura estava grávida) e Orlando Bloom tinham adiado o casamento no Japão por causa do coronavírus. "Estava tudo pronto ser no Japão, com 150 convidados. A Katy estava mesmo muito entusiasmada para subir ao altar grávida. Ambos estavam muito felizes por todos os detalhes do casamento estarem finalmente a ser acertados, mas decidiram adiar por causa do coronavírus", revelou na época uma fonte próxima do casal.

Ainda assim, não deixaram de dar um passo na relação. O ator e a cantora deram as boas-vindas à primeira filha, Daisy Dove Bloom, em agosto de 2020.

De recordar que Katy Perry revelou a gestação no videoclipe da música 'Never Worn White', em março de 2020. No final do vídeo, a cantora pode ser vista com as mãos na barriga de grávida.

Agora, no dia 26 de junho, a People confirmou a separação de Katy Perry e Orlando Bloom. Segundo a revista, a cantora e o ator cancelaram o noivado e seguiram caminhos separados.