Já foram várias as estrelas internacionais que se renderam aos encantos de Portugal e a este grupo juntam-se mais duas: Alice Cooper e Sammy Hagar.

O compositor surge num vídeo partilhado pelo antigo vocalista dos Van Halen e dos Montrose este sábado, 28 de junho.

"Estava aqui sentado e encontrei este filho da p***. Alice, o que é que estás a fazer em Portugal?", pergunta Sammy Hagar em tom de brincadeira.

"Não faço ideia. Acordei, fui raptado e estou aqui", responde Alice Cooper.

Hagar, note-se, já tinha feito uma outra partilha em Portugal, referindo na mesma que tinha passado por cá, numa breve paragem, antes de assistir ao último concerto dos Black Sabbath.

O espetáculo da icónica banda de rock reunirá os integrantes originais - o vocalista Ozzy Osbourne, o guitarrista Tony Iommi, o baixista Geezer Butler e o baterista Bill Ward - pela primeira vez em 20 anos. O concerto está marcado para o dia 5 de julho, em Birmingham, Inglaterra, cidade natal do grupo.

A lenda do basquetebol Michael Jordan também esteve por cá...

No início deste mês de junho, uma outra estrela não passou despercebida aos olhares mais atentos. Falamos de Michael Jordan, antigo atleta norte-americano que marcou a história da NBA pelas suas muitas conquistas.

A personalidade, de 62 anos, foi 'apanhado' no café A Brasileira, em Lisboa, conforme se pôde ver num vídeo que circulou nas redes sociais filmado por um artista de rua.

Antes tinha sido visto no norte do país, no Porto, enquanto desfrutava de uma bebida numa esplanada.