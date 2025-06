Depois de ter sido visto no Porto, Michael Jordan foi 'apanhado' na baixa de Lisboa, mais precisamente no café 'A Brasileira'.

Não passando desprevenido, Michael Jordan, de 62 anos, foi filmado no local, onde assistiu a um concerto de um artista que estava a atuar na rua - e que depois acabou por falar com o ex-basquetebolista. O vídeo foi partilhado no Instagram. Veja na publicação abaixo.

O antigo jogador de NBA está em Portugal e tem aproveitado para conhecer alguns cantos do país.

Leia Também: Lenda do basquetebol Michael Jordan de férias em Portugal