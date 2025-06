Já foram muitas as estrelas internacionais que se deixaram conquistar pelos encantos de Portugal e a mais recente com Michael Jordan.

A lenda do basquetebol foi vista na cidade do Porto - conforme mostra uma partilha no X (antigo Twitter) que se tornou viral.

Na imagem, que poderá ver de seguida, o antigo atleta, de 62 anos, aparece numa esplanada descontraído em duas ocasiões distintas.

Contudo, nas redes sociais não partilhou nada sobre a sua escapadinha.

