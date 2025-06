Rita Ferro Rodrigues revelou-se indignada com os comentários que leu na página da seleção nacional no X (antigo Twitter) numa publicação de comemoração da chegada da equipa de sub-17 à final do Euro.

"Jogadores portugueses. Alvos de miseráveis ataques racistas na página da seleção portuguesa. Crimes de ódio normalizados. Os racistas perderam a vergonha, mas são uns cobardes escondidos atrás do teclado: se encontrassem o trio de carques na rua, pediam-lhes autógrafos.

Estes cobardolas criminosos não representam o povo português e espero que sejam todos identificados e respondam na justiça", afirmou a apresentadora.

