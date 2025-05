Um vídeo que mostra uma mulher a ser esfaqueada 150 vezes em Alvalade por um homem que rejeitou no Tinder começou a circular nas redes sociais. A propósito da chocante gravação, Rita Ferro Rodrigues fez um apelo nas redes sociais, deixando uma mensagem nas stories da sua página de Instagram.

"Por favor, não me enviem mais o vídeo da mulher esfaqueada no parque de estacionamento. Eu não quero postar, é pornográfico de violento, a partilha não ajuda em nada neste momento.

Poderá ajudar a condenar aquele monstro, com pena pesada. Espero que sim. E espero também que a vítima consiga recuperar deste ataque horrendo.

A violência machista mata todos os dias e, por todos os motivos, e também sociais e políticos… não me parece que a situação vá melhorar, infelizmente. Protejam-se, irmãs", referiu.



© Instagram/Rita Ferro Rodrigues

O crime, recorde-se, ocorreu no parque de estacionamento do Estádio José Alvalade, em Lisboa, e a vítima sofreu ferimentos na "cabeça, tronco, face e membros superiores". Segundo a Procuradoria-Geral Regional de Lisboa, o crime foi motivado após a vítima mostrar "desinteresse em continuar" a falar com o suspeito, que conheceu na aplicação Tinder.

__

A violência doméstica é crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva. Se precisar de ajuda ou tiver conhecimento de alguma situação de violência doméstica participe:

· No Portal Queixa Eletrónica, em queixaselectronicas.mai.gov.pt;

· Via telefónica, através do número de telefone: 112;

· No Posto da GNR mais próximo à sua área de residência, tendo os nossos contactos sempre à mão em www.gnr.pt/contactos.aspx;

· Na aplicação App MAI112 disponível e destinada exclusivamente aos cidadãos surdos, em http://www.112.pt/Paginas/Home.aspx;

· Na aplicação SMS Segurança, direcionada a pessoas surdas em www.gnr.pt/MVC_GNR/Home/SmsSeguranca.