José Castelo Branco partilhou esta sexta-feira, dia 20 de setembro, uma fotografia antiga ao lado da (ainda) mulher, Betty Grafstein.

A fotografia publicada na rede social Instagram mostra o casal, ainda jovem, na galeria de arte do marchand d'art, em Cascais.

Relembre-se que José Castelo Branco foi acusado de violência doméstica por Betty, aquando do seu internamento no Hospital Cuf, em Cascais, no dia 20 de abril, com ferimentos no antebraço e cotovelo. No dia seguinte, uma TAC revelou uma fratura do fémur.

Atualmente, com 95 anos, a empresária diz que foi o marido que a agrediu.

José Castelo Branco chegou a ser detido, mas encontra-se agora em liberdade, impedido de manter qualquer contacto com Betty.

O socialite nega todas as acusações e mantém a sua inocência. Na verdade, continua a mostrar a sua preocupação para com a mulher que atualmente está internada em Nova Iorque.

Além de enfrentar as acusações supramencionadas, José Castelo Branco está também em guerra judicial com o filho de Betty, Roger Basile.

A violência doméstica é crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva. Se precisar de ajuda ou tiver conhecimento de alguma situação de violência doméstica participe:

No Portal Queixa Eletrónica, em queixaselectronicas.mai.gov.pt;

Via telefónica, através do número de telefone: 112;

No Posto da GNR mais próximo à sua área de residência, tendo os nossos contactos sempre à mão em www.gnr.pt/contactos.aspx;

Na aplicação App MAI112 disponível e destinada exclusivamente aos cidadãos surdos, em http://www.112.pt/Paginas/Home.aspx;

Na aplicação SMS Segurança, direcionada a pessoas surdas em www.gnr.pt/MVC_GNR/Home/SmsSeguranca