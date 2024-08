O Clube de Autores, plataforma de publicação de livros líder de mercado e que já superou os 100 mil títulos em português e espanhol, revela quais os principais benefícios da leitura para a saúde mental:

Reduz o stress e a ansiedade

Ler um livro é a forma mais eficaz de relaxar e reduzir o stress. Quem o diz é um estudo da Universidade de Sussex, que confirma que ler apenas por seis minutos pode reduzir os níveis de stress até 68%. Tal acontece porque ao, deixarmo-nos envolver por uma história, fazemos uma “pausa do mundo real”, o que faz com que a nossa mente relaxe e se distancie das preocupações.

Melhora o funcionamento cognitivo

A leitura também estimula o cérebro, ajudando a manter a mente ativa e saudável. Ler regularmente melhora a memória, aumenta o vocabulário e promove o pensamento crítico.

Estimula a empatia e a compreensão social

Os livros permitem-nos ler diferentes histórias, com personagens que têm contextos, perspetivas e experiências diferentes. Tal promove a empatia, ao permitir que nos consigamos colocar mais facilmente no lugar do outro. Todas estas ferramentas são fundamentais para as relações e compreensão social.

Melhora a qualidade do sono

Antes de dormir, são muitas as pessoas que costumam utilizar o telemóvel ou outro tipo de dispositivos eletrónicos. Tal não é aconselhável, devido à luz azul que esses aparelhos emitem e que pode interferir com a qualidade do sono. Assim sendo, se quer ter uma boa noite de sono, é aconselhável optar por ler um livro físico ou digital, uma vez que os dispositivos e-readers ajustam facilmente a luz para um maior conforto.