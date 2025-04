Embora uma boa nutrição e exercício físico sejam essenciais para atingir um objetivo de peso saudável, não podemos esquecer o impacto que um bom sono também tem. Quando se dorme bem, o corpo tem a oportunidade de equilibrar as hormonas relacionadas com a fome e a saciedade, o que ajuda a evitar comer em excesso e promove a perda de peso.

Aqui estão as seis dicas, baseadas nas recomendações dos especialistas da PronoKal, para melhorar a qualidade do sono, regular o apetite e otimizar o metabolismo.

1. Definir um horário de sono

Tentar ir para a cama e acordar à mesma hora todos os dias melhora a qualidade do sono, promove o equilíbrio hormonal e ajuda a reduzir o risco de perturbações metabólicas. Embora possa ser tentador ficar acordado até tarde ao fim de semana, é importante manter a consistência do seu horário de sono para que o corpo se adapte a um ciclo natural.

2. "Desligar” antes de dormir

Os ecrãs eletrónicos (telemóveis, computadores, televisões) emitem luz azul, que interfere com a produção de melatonina, a hormona responsável pela regulação do sono. Para garantir um descanso de qualidade, evite utilizar os aparelhos pelo menos uma hora antes de se deitar. Em vez disso, opte por atividades relaxantes como a leitura de um livro, ouvir uma música calma ou a prática de meditação.

3. Faça uma refeição leve

O que come antes de se deitar afeta diretamente a qualidade do seu sono. Opte por um jantar ligeiro e evite alimentos que o possam perturbar, como os ricos em cafeína ou açúcares. Alimentos saudáveis, com baixo teor de gordura e de fácil digestão promovem uma melhor digestão e um sono mais profundo.

4. Criar um ambiente ideal para dormir

O ambiente onde dorme é fundamental para garantir uma boa noite de sono. Certifique-se de que o seu quarto é escuro, silencioso e tem uma temperatura confortável. Um ambiente sem ruídos ou interrupções permite que o seu corpo entre num sono profundo. Utilize cortinas opacas e considere a possibilidade de utilizar tampões para os ouvidos se o ruído for um problema.

5. Mexa-se durante o dia

Embora seja importante evitar o exercício intenso imediatamente antes de se deitar, a atividade física durante o dia ajuda a reduzir o stress e prepara o corpo para um sono mais descansado. Além disso, o exercício promove a libertação de endorfinas, o que contribui para o relaxamento e uma sensação geral de bem-estar.

6. Relaxar antes de dormir

Criar uma rotina de relaxamento antes de dormir pode fazer maravilhas pelo seu descanso. Praticar técnicas como a meditação, a respiração profunda ou o ioga ajuda a reduzir os níveis de cortisol (hormona do stresse) e a preparar o corpo para o sono.