Com os dias de sol, calor e férias à porta, passamos mais tempo fora de casa – muitas vezes na praia – e a alimentação equilibrada não deve ser negligenciada. É essencial escolher bem os alimentos que levamos para passar um dia fora. Para além da hidratação, também os alimentos devem ser pensados com cuidado: algumas opções podem parecer práticas, mas tornam-se rapidamente um risco para a saúde quando expostas ao sol e às altas

temperaturas.

Alimentos com, por exemplo, ovos, maionese, natas ou laticínios são altamente perecíveis e favorecem a proliferação de bactérias. Saladas com molhos cremosos ou sandes com fiambre e queijo devem ser evitadas, especialmente se não tiver uma geleira para transporte e com boa refrigeração. Também mariscos, peixe cru (como sushi) ou carnes mal passadas.

Estes alimentos deterioram-se facilmente e podem causar intoxicações alimentares graves. Mesmo frutas descascadas e cortadas com antecedência devem ser transportadas de forma segura, pois perdem rapidamente frescura e podem fermentar.

Outro erro comum é levar doces com chocolate, que derrete facilmente e cria um ambiente propício ao desenvolvimento de microrganismos.

Em vez disso, opte por alimentos mais seguros e resistentes ao calor, como fruta inteira (maçã, uvas, pêssego), frutos secos, sandes simples com pão integral com frango cozido, atum ou húmus. Cenouras baby, pepino e snacks caseiros à base de aveia podem também ser boas opções. Use caixas térmicas com blocos de gelo e evite abrir constantemente a geleira, para que seja possível manter a temperatura baixa por mais

tempo.

Por fim, o planeamento e bom senso são a chave para manter a segurança alimentar nas idas à praia. Uma má escolha pode estragar não só o dia, mas também a saúde — por isso, na dúvida, prefira alimentos simples, frescos e bem acondicionados.

Um artigo da nutricionista Margarida Sá.