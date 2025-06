Esta sexta-feira, dia 27 de junho, foi um dia inesquecível para Jeff Bezos e Lauren Sanchéz! O fundador da Amazon e a jornalista deram o nó em Veneza, Itália, numa romântica cerimónia que contou com a presença de 200 convidados.

A revista Vogue acompanhou a cerimónia de perto, dando pormenores sobre os bastidores do casamento, com destaque para o vestido da noiva.

Segundo Sánchez, o noivo implorou para ver o vestido antes, pedido ao qual não cedeu "por pouco". "Quero que seja uma grande surpresa. À medida que vais envelhecendo, já não te surpreendes com muitas coisas. Mal posso esperar para ver a cara dele", confessou à publicação.

Os pormenores do vestido de "princesa"

"Sinto-me uma princesa!", disse Sánchez assim que se viu na pele de noiva. O vestido, criado pelo atelier da Dolce & Gabbana em Milão, tinha muitos pormenores, sendo considerado pela própria como uma obra de arte.

A peça, de cor branca seguindo a tradição, tinha mangas compridas e gola alta com colarinho estilo 'Peter Pan'. O corte de sereia evidenciou as curvas da noiva e o véu em renda e tule deu-lhe o derradeiro toque de romantismo.

Lauren começou a planear o vestido há um ano e meio. Diz ter-se inspirado no vestido que Sophia Loren usou para casar com Cary Grant no filme 'Houseboat' (1958).

"Foi de 'eu quero um vestido simples, sexy e moderno' para 'quero algo que evoque o momento'. Sou uma pessoa muito diferente da que era há cinco anos", esclareceu, notando que pesquisou vestidos de noiva da década de 1950 até encontrar o de Sophia Lauren.

O seu vestido em concreto demorou 900 horas a ser feito. Continha 180 botões, forrados em seda e finalizados à mão "Tudo parecia um sonho", disse Sánchez.

Já quanto aos brincos, da Dolce & Gabbana Alta Gioielleria Miracolo, as joias continuam quatro diamantes cortados apenas de uma pedra, peças que foram levadas ao local por um segurança, dado o seu valor.

Tradições de casamento? Poucas…

"Não cumprimos muitas tradições de casamento", explicou a noiva. "Quer dizer, eu adoro tradições, mas para uma mulher de 55 anos é um pouco diferente...", justificou.

Houve, contudo, algumas regras que a noiva fez questão de seguir. A primeira - como já tinha referido -, foi não deixar que Bezos visse o seu vestido antes de subirem ao altar

Os brincos foram emprestados, cumprindo esse requisito. E o objeto azul? Foi uma recordação que trouxe da sua sua ida ao espaço, "uma das experiências mais profundas que teve na sua vida e que a mudou completamente".

A declaração ao seu grande amor...

O dia representa uma história de amor que começou em 2018, altura em que eram casados com outras pessoas. Os dois ficaram noivos em maio de 2023. "Quando ele abriu a caixa [do anel de noivado] eu desmaiei por uns segundos", revelou Lauren à Vogue.

"Fiz muita terapia que me mudou de muitas maneiras. Mas foi o Jeff. O Jeff mudou-me. O Jeff revelou-me. Sinto-me segura. Sinto-me vista. Deixa-me ser eu própria", declarou.