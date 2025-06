Charlize Theron continua em busca de um grande amor e, por isso, decidiu recorrer às 'maravilhas' das aplicações de encontros. A atriz, de 49 anos, decidiu desta forma inscrever-se na app Raya, bastante usada por celebridades de Hollywood e personalidades ricas.

Contudo, a artista não gostou da experiência, explicando o porquê no programa 'Watch What Happens Live with Andy Cohen'.

Depois de confirmar que estava na aplicação, Charlize Theron afirmou que "não fazia nada com aquilo".

"Um amigo colocou-me lá e eu fui a dois encontros. Todas as semanas era sempre um homem com uma fotografia no Burning Man [evento que acontece todos os anos no Black Rock Desert, Nevada]. Todos eram CEO… de nada", atirou, não poupando nas críticas aos possíveis pretendentes.

"E depois eram todos do fitness…", notou. "Ou diretores criativos de nada".

"Depois, quando os conhecia, não eram nada. E dizia-lhes na casa. Era do género, 'bem, então porque é que colocaste isso?' Não, não gosto".

O passado amoroso de Charlize Theron

Recorde-se que Charlize Theron manteve um relacionamento amoroso com o ator Stuart Townsend, entre 2001 e 2009, depois dos dois se terem conhecido nas gravações do filme 'Traped' (2002). O casal viveu em Los Angeles, Estados Unidos e na Irlanda.

Entretanto a relação terminou e, mais tarde, esta foi ligada a Sean Penn. Em junho de 2015, cada um decidiu seguir o seu próprio caminho. Na altura, Theron garantiu que não tinha intenção de se casar com o ator, ao contrário do que diziam as notícias cor-de-rosa.

Em 2017, começaram a circular rumores na imprensa internacional de um envolvimento de Theron com Gabriel Aubry. No entanto, rapidamente os mesmo foram negados pela própria atriz, também no programa 'Watch What Happens Live With Andy', que na altura notou que apenas tinha estado com Aubry durante "três segundos". "Ao passar por ele disse 'olá', porque os nossos filhos andavam na mesma escola". Em 2002, contudo, uma fonte disse à US Weekly que os dois realmente se envolveram, mas nunca nenhum chegou a admiti-lo publicamente.

Já em 2019 começou a especular-se sobre um romance entre a atriz a Alexander Skarsgård, com quem tinha contracenado na comédia 'Long Shot'

Em maio de 2023, a revista US Weekly confirmou que Theron e Alex Dimitrijevic tinham namorado durante "alguns meses", depois de se cruzarem em eventos. Cinco meses depois, uma fonte partilhou pormenores sobre a relação. Consta que os amigos de Theron gostavam de Dimitrijevic e que o casal "estava mais apaixonados que nunca". Não se sabe por que muito se separaram.

Charlize Theron é mãe de duas filhas: Jackson, que adotou em 2012 e August, que adotou em 2015.

Numa entrevista à revista Elle em 2018, a artista explicou porque é que a adoção era tão importante para si. "Sempre tive consciência de que existiam muitas crianças no mundo que não tinham família. A adoção é algo muito pessoal - conheço pessoas que amo profundamente e que não sentem que conseguiriam criar uma criança sozinhas. Respeito isso".

Leia Também: Vestido de noiva de Lauren Sánchez demorou 900 horas a ser feito