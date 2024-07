Kate Hudson colocou um ponto final nos rumores que corriam sobre si há muito tempo.

No programa 'Watch What Happens Live', Hudson negou ter obrigado Matthew McConaughey, com quem contracenou em 2008 no filme 'O Tesouro Encalhado' ('Fool’s Gold'), a usar desodorizante.

"Não! Ele não usa desodorizante", esclareceu Hudson à conversa com o apresentador Andy Cohen. "Nem eu, já agora", brincou.

"Conseguia sentir o cheio dele a um quilómetro de distância, porque éramos muito próximos. Gostamos das coisas ao natural", referiu.

Esta peculiaridade não impediu de Kate trabalhar com McConaughey mais que uma vez, já que em 2003 também tinha protagonizado o sucesso 'Como Perder um Homem em 10 Dias' ('How to Lose a Guy in 10 Days') com o ator.