Em casa de Kate Hudson é dia de festa. A atriz completa 46 anos este sábado, dia 19 de abril, e a data não ficou esquecida.

Natural de Los Angeles, onde nasceu no dia 19 de abril de 1979, o seu primeiro trabalho no mundo da representação foi na série 'Party of Five'. Já a estreia no cinema aconteceu em 'Desert Blue', em 1998. Mas o destaque chegou com a interpretação de Penny Lane em 'lmost Famous', de 2000, pelo qual ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz Secundária e recebeu uma nomeação aos Óscares.

Integrou o elenco de vários filmes ao longo dos anos 2000, entre eles 'How to Lose a Guy in 10 Days, de 2003, 'Raising Helen', de 2004, 'You, Me and Dupree', de 2006, 'Fool's Gold', de 2008, ou 'Bride Wars', de 2009.

Mas não ficou por aqui e participou noutros filmes como 'Mother's Day', de 2016, ou 'Glass Onion: A Knives Out Mystery', de 2022.

No que diz respeito à vida pessoa, Kate Hudson é filha de artistas, da também atriz Goldie Hawn (que venceu um Óscar) e do músico e ator Bill Hudson.

Em dezembro de 2000, Kate Hudson casou-se com o músico Chris Robinson, de quem se separou em agosto de 2006. Juntos têm em comum o filho Ryder Russell Robinson, que nasceu no dia 7 de janeiro de 2004.

Namorou depois com caras conhecidas como Owen Wilson e Alex Rodriguez, e em 2010 começou o romance com o vocalista da banda inglesa Muse, Matthew Bellamy, com quem teve um filho, Bingham Hawn Bellamy, que nasceu em julho de 2011. Ficaram noivos, mas a relação terminou quatro anos depois, em 2014. Kate Hudson mantém-se agora ao lado do ator Danny Fujikawa, com quem começou a namorar no final de 2016.

Neste dia especial, reunimos na galeria algumas fotografias de Kate Hudson, que já deslumbrou em vários eventos públicos.

