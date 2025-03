Kate Hudson sofreu um percalço com o look que escolheu usar na exibição de 'Running Point', da Netflix, no The Paley Museum, em Nova Iorque.

A atriz, de 45 anos, estava com um vestido preto com um decote profundo quando, enquanto respondia a perguntas, algo no seu vestido ter-se-á desapertado.

Ao aperceber-se da situação, o colega de elenco que estava ao seu lado, Justin Theroux, rapidamente 'correu' em seu auxilio. Brenda Song também fez questão de ajudar, tendo-se colocado em frente à câmara para evitar que Kate ficasse exposta. O momento ficou gravado e está disponível num vídeo que pode ver abaixo.

