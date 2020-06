Sandes de salada de sapateira em pão de centeio

Há vida para além do queijo e do fiambre. Combine os vários tipos de pão e as inúmeras alternativas de recheio.

“A melhor sanduíche do mundo”

Uma sanduíche repleta de referência cinematográficas. Quem já viu o filme "Espanglês" sabe do que estamos a falar.

Sandes de espargos, atum e ovo

Renove a habitual sandes de atum e ovo, juntando uma camada fina de mostarda, espargos grelhados e rodelas finas de cebola roxa.

Sandes de salmão fumado com alcaparras

Precisa de uma refeição rápida? Prepare estas sandes em apenas 20 minutos e sinta-se satisfeito.