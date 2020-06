Em junho, com os Santos Populares - este ano em formato doméstico -, o canal de televisão temático "24Kitchen" faz a festa com maratonas de cozinha de programas nacionais como "Prato Do Dia", "Os Segredos da Tia Cátia", "A Sentada", "Comtradição" e "Cozinha Com Twist". As emissões decorrem a 13, 14, 2o e 21 de junho, juntando chefes de cozinha como Henrique Sá Pessoa, Filipa Gomes, Cátia Goarmon e Sandra Nobre.

São mais de 20 episódios dedicados aos sabores tradicionais do verão, com petiscos, saladas frescas, caracóis e deliciosas sobremesas.

Aqui, apresentamos três destas receitas, bem ao gosto nacional.

Açorda de sapateira

Um prato que homenageia os dias descontraídos dos meses de verão. A saborosíssima carne de sapateira, envolta no pão alentejano embebido no caldo do marisco e na gema de ovo.