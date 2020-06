Sandes de espargos, atum e ovo

Preparação

Coza o ovo durante seis a oito minutos, dez se preferir uma gema bem cozida. Enquanto o ovo coze, pegue em cada um dos espargos e dobre-o até partir a extremidade inferior, mais rija. Aqueça um grelhador ou frigideira sobre lume médio-alto e cozinhe os espargos durante três a quatro minutos, virando-os de vez em quando. Tempere com sal e pimenta preta moída na hora.

Abra a baguete e barre um dos lados com mostarda. Disponha os espargos e, por cima, as rodelas de cebola roxa, o atum escorrido e o ovo cortado em rodelas. Tempere com sal e pimenta preta moída na hora.