Jeff Bezos e Lauren Sánchez organizaram uma festa do pijama para os convidados do seu casamento que aconteceu esta sexta-feira, dia 27 de junho. Várias celebridades surgiram com visuais descontraídos, seguindo a temática da festa.

O fim de semana está a ser de celebração para Jeff Bezos e Lauren Sánchez. O fundador da Amazon e a jornalista deram o nó numa romântica cerimónia que aconteceu em Veneza, Itália, esta sexta-feira, dia 27 de junho. Ora, engane-se quem pense que os festejos ficaram por aqui. Conforme destaca a revista People, várias celebridades - que foram convidadas para o casamento - foram vistas a apanhar táxis aquáticos para estarem presentes numa… festa do pijama (sim, leu bem). Alguns dos convidados fizeram questão de seguir o tema proposto a preceito e, por isso, surgiram com pijamas - mas de luxo - robes, bem como visuais mais descontraídos. Leornardo DiCaprio, por exemplo, usou um pijama em tons de vinho, colocando um casaco por cima de maneira a poder andar em público. Leonardo DiCaprio a preparar-se para a festa do pijama © Getty Images Já Usher usou um coordenado azul destacando-se o longo casaco que fazia lembrar um robe. Oprah Winfrey optou antes por uma versão mais sofisticada de pijama, usando um conjunto de cetim bronze e plumas nas mangas. Oprah Winfrey vestida a rigor para a festa do pijama© Getty Images Kim Kardashian vestiu igualmente o tema ao dar nas vistas com um espartilho que deixou as suas curvas bem evidenciadas. Todos os convidados receberam ainda o presente perfeito para usar na festa do pijama. Os homens receberam chinelos de veludo azuis da Vibi Venezia, enquanto as mulheres chinelos pretos, com pelo e abertura na frente. Para além da festa do pijama, houve também uma festa da pizza... Para iniciar as celebrações os noivos organizaram uma tarde de pizza num dos locais mais históricos da cidade - Madonna dell'Orto. Segundo uma reportagem da revista Hello!, empregados foram vistos a carregar grandes bandejas de massa fresca, assim como quantidades assinaláveis de azeite e tomate. O vestido de noiva pensado ao pormenor Para subir ao altar, Lauren Sánchez usou um vestido de Dolce & Gabana que demorou 900 horas, ao longo de um ano e meio, até ficar concluído. Em declarações à revista Vogue, a jornalista revelou que se inspirou num modelo de Sofia Lauren, procurando um modelo clássico e que a tirasse um pouco da sua zona de conforto. À criação, que descreveu como uma "obra de arte", não faltaram pormenores, como botões forrados à mão, rendas e um véu em tule cuidadosamente preparado.