"Por que razão é que usámos e usamos o nome Isabel para traduzir o nome Elizabeth, da rainha britânica anterior?", foi a esta pergunta que Marco Neves, professor na NOVA FCSH e investigador na área das línguas, literaturas e culturas, respondeu na sua página de Instagram.

Sempre houve muitas dúvidas em relação à forma como a mãe do rei Carlos III era tratada em Portugal, dúvidas essas que já tinha chegado aos ouvidos de Marco Neves, motivo pelo qual este acabou a recordar um vídeo mais antigo.

"Elizabeth é o nome da rainha inglesa anterior, e nós traduzimos por Isabel, mas também temos Elisabete, o que é que se passa aqui? Qual é o problema?", começa por questionar.

"A verdade é que estes nomes são todos nomes com a mesma origem, origem bíblica. Vêm todos do nome hebraico Elisheva. Só que o problema é que este nome chegou às línguas modernas europeias por caminhos ligeiramente diferentes.

A versão inglesa, Elizabeth, veio do grego, ou melhor, da versão grega do nome hebraico para o latim e depois para o inglês. A versão portuguesa fez um caminho um pouco diferente, foi do hebraico para o grego, do grego para o latim, mas depois do latim até chegar ao português, passou pelo occitano, o antigo provençal da idade média, onde a forma do nome era Elisabel. Depois foi importado pelo castelhano e perdeu-se o El", explica.

"Então, já com a forma Isabel, este nome acabou por ser também usado em Portugal e é o nome tradicional desde nome bíblico. Na bíblia, o nome que aparece é Isabel. Ora, a verdade é que depois nós acabámos por importar também Elisabete do inglês, só que é uma importação mais tardia. O nome tradicional é Isabel. Portanto, ficámos com os dois. E os ingleses, que têm Elizabeth, também têm Isabel, que importaram do castelhano", realça.

Segundo o professor - que se tornou conhecido nas redes sociais devido às suas explicações sobre a origem das palavras - a regra aplica-se em nomes bíblicos e de monarcas.

"A rainha Elizabeth em Inglaterra, em Portugal é tradicionalmente chamada Isabel. E isto não é só com esta último rainha, também já tinha sido com a rainha anterior", concluiu, referindo-se à Rainha Mãe, que também se chamava Elizabeth, em português Isabel.

Isabel II que em casa era tratada como... Lilibet

Segundo Marc Roche, correspondente do Le Monde em Londres e especialista monárquico, refere na biografia que escreveu sobre a rainha Isabel II, esta era tratada no seio familiar como "Lilibet".

Em jeito de homenagem, o príncipe Harry - um dos netos - e Meghan Markle, sua mulher, batizaram a filha mais nova precisamente com este apelido: Lilibet. A princesa Lilibet Diana nasceu a 4 de junho de 2021, tendo completado quatro anos este ano.

Recorde-se que a rainha Isabel II morreu a 8 de setembro de 2022, aos 96 anos, após 70 anos no trono. O lugar foi entretanto ocupado pelo filho mais velho, o rei Carlos III.