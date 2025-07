Depois dos rumores e de a People ter apurado a informação da separação junto de uma fonte, agora chega a confirmação oficial. Através dos seus representantes, Katy Perry e Orlando Bloom disseram que já não estão juntos e que o foco "é, e será sempre, a filha".

Apesar de já não estarem ligados romanticamente, Katy Perry e Orlando Bloom mudaram a direção da relação que agora se trata de uma união de coparentalidade - com foco na filha de ambos. Depois dos rumores da separação e de a People ter confirmado a informação junto de uma fonte, o agora ex-casal 'quebrou o silêncio' através dos seus representantes. Esta quinta-feira, dia 3 de julho, os representantes da cantora, de 40 anos, e do ator, de 48, confirmaram oficialmente a separação do casal numa declaração a que a People teve acesso. "Devido ao grande interesse e às conversas recentes em torno do relacionamento de Orlando Bloom e Katy Perry, os representantes confirmam que Orlando e Katy têm vindo a mudar a sua relação nos últimos meses para se concentrarem na criação partilhada da filha", começaram por escrever num comunicado. "Eles continuarão a ser vistos juntos como uma família, já que a prioridade de ambos é - e será sempre - criar a filha [Daisy Dove, de 4 anos] com amor, estabilidade e respeito mútuo", realçaram ainda. A história de amor de nove anos que chegou ao fim Foi no passado mês de junho que começaram a surgir as primeiras notícias da separação de Kate Perry e Orlando Bloom. Depois de o TMZ ter sido o primeiro a avançar com os rumores, a People conseguiu confirmar a informação. O casal conheceu-se numa festa pós-Globos de Ouro em 2016 e esteve junto durante nove anos (com algumas 'interrupções' pelos meio). Tinham ficado noivos em 2019.

Depois de se terem conhecido em 2016, assumiram a relação no Instagram em maio desse mesmo ano, isto após terem estado juntos no Festival de Cinema de Cannes. No ano seguinte, mais precisamente em fevereiro de 2017, revelaram que estavam separados. Mas, na altura, continuaram amigos e acabaram por, mais tarde, reatar a relação.

Em fevereiro de 2018, uma fonte contou à People que os artistas estavam a passar algum tempo juntos e meses depois, em setembro, estrearam-se numa passadeira vermelha enquanto casal, na Gala do Oceano Global, na Opéra de Monte-Carlo, no Mónaco. Um ano depois, no Dia dos Namorados em 2019, o ator ajoelhou-se e pediu a cantora em casamento.

O desejo era darem o nó no início do verão de 2020 no Japão, mas a pandemia veio alterar os planos do casal, que acabou por adiar o enlace. Ainda assim, não deixaram de viver um momento único nesse mesmo ano.

Foi em agosto de 2020 que Katy Perry e Orlando Bloom receberam a primeira e única filha em comum, a pequena Daisy Dove, de quatro anos. A menina veio juntar-se ao filho mais velho do ator, Flynn, que atualmente tem 14 anos, fruto da relação passada de Orlando Bloom com Miranda Kerr.

Agora, Katy Perry e Orlando Bloom decidiram seguir caminhos separados, mas continuarão unidos pela filha.

