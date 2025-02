Depois de muitas 'ameaças', João Ricardo acabou por não aguentar "a pressão" e na noite de segunda-feira, 3 de fevereiro, desistiu do 'Secret Story - Desafio Final'.

"Estava cansado. Depois de 108 dias, respirar um bocadinho cá fora e voltar para dentro de uma experiência como é um reality show, é muito difícil. Acabei por não aguentar, por cansaço físico, psicológico... Há momentos em que temos de dizer que não e parar", contou ao conversar com a imprensa na manhã desta terça-feira, horas depois de ter deixado o jogo.

João assegura que, apesar do cansaço por ter entrado no 'Desafio Final' dias depois de ter terminado a experiência no 'Secret Story 8', esteve "sempre bem acompanhado pelos melhores profissionais" dentro do programa.

O acompanhamento psicológico existiu, mas não influenciou a sua decisão. "A decisão parte sempre de mim. Qualquer outra coisa que seja inventada por alguém, por um internauta, é mentira. A decisão é sempre minha."

"Não existem conselhos nenhuns, existe um acompanhamento psicológico, nada mais do que isso, depois a decisão é sempre tomada por quem está dentro do jogo", clarificou.

Ainda que tenha deixado a experiência a meio, assegurou não estar arrependido de ter entrado no reality show, até porque "aprendeu e cresceu". "Só me arrependo do que não faço", disse.

"O cansaço era muito e a cabeça não parava"

Ainda a respeito dos motivos que levaram à tomada de decisão, o ex-participante conta ter entrado numa luta interior por não saber se estaria a fazer a escolha certa ao continuar no programa.

"Sou muito exigente comigo e há duas semanas acabei por entrar numa luta interna, a questionar-me se as coisas estavam ou não a correr bem. O cansaço era muito e a cabeça não parava. O maior inimigo que existia dentro da casa era eu, o problema foi meu e não posso controlar o meu cansaço. Se estou cansado, se não tenho energia para mais, se não estou a acrescentar, tenho de desistir", referiu.

Ainda que tenha decidido sair, a sua convicção era de que poderia chegar à vitória. "Sentia que podia ganhar o jogo, saí a achar que poderia ganhar o jogo", assumiu, mostrando-se satisfeito com o feedback que tem vindo a receber do público e enaltecendo o facto de o seu grupo de fãs ter "triplicado".

"Acima de tudo, estou aliviado porque a pressão era muita, o cansaço era evidente. É fácil julgarmos o próximo, difícil é passar pela experiência que passei e da qual tenho um orgulho gigante", notou.

A respeito da suposta cláusula que existe nos contratos dos participantes de 'Secret Story - Desafio Final', e na qual é salvaguardado que os concorrentes que desistem do formato não recebem dinheiro nenhum (mesmo tendo estado em jogo durante algumas semanas), João Ricardo referiu apenas: "Tenho um contrato, não posso falar".

O Fama ao Minuto conversou recentemente com uma fonte ligada ao reality show que nos contou detalhes sobre o contrato assinado pelos concorrentes.