Foi depois de atuar durante a gala da semifinal do 'Secret Story - Desafio Final' que Flávia Monteiro, conhecida artisticamente como Nufla, deu a conhecer o novo namorado.

Apaixonada, a ex-concorrente do reality show da TVI recebeu flores do companheiro depois de ter cantado e o apresentador Cláudio Ramos não resistiu a 'meter-se' novamente com Nufla.

O momento acabou com o novo namorado da ex-concorrente de 'Casa dos Segredos 8' a ir ter consigo e a beijarem-se em direto. Veja aqui.

