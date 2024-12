Catarina Miranda voltou a usar as redes sociais para partilhar com os fãs as suas acutilantes opiniões sobre a mais recente edição do 'Secret Story'.

A antiga concorrente do 'Big Brother' assistiu à gala da semifinal do reality show e não resistiu a comentar o leque de finalistas apurado: Renata, Diogo Alexandre, Gonçalo, Leomarte e Margarida.

A respeito de Renata, que já tinha ganhado o passaporte para a final há uma semana, Catarina manteve o silêncio, mas o mesmo não aconteceu com a 'passagem' de Leomarte.

"Não podemos considerar finalista. Se o jogo fosse limpo e justo, ele já tinha sido expulso após a cuspidela. Se fosse o Gonçalo a fazer o mesmo, até ao dia de hoje era acusado de racismo. Não há discussão sobre isto", apontou, recordando o momento em que o participante cuspiu para cima do colega durante uma troca de farpas.



© Reprodução Instagram - Catarina Miranda

Gonçalo e Diogo Alexandre são os preferidos de Catarina, tendo ficado feliz com o facto de serem possíveis vencedores. Quanto a Margarida, as críticas voltaram a soar:

"Gosto muito dela como pessoa, como jogadora é fraquíssima. Temos de saber distinguir. O bom disto é que pelas vezes que ela chorou, a piscina ficou cheia para o 'Desafio Final'", ironizou.



© Reprodução Instagram - Catarina Miranda

