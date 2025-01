O ex-concorrente do 'Secret Story' explicou ainda o motivo para ter desistido de entrar no 'Desfio Final'.

Ruben Silvestre desistiu de entrar no 'Secret Story - Desafio Final' depois de a sua participação ter sido dada como certa pela imprensa, contudo o seu nome está presente desde a gala de estreia do reality show. Flávia aproveitou o regresso à televisão para revelar a sua verdade sobre o suposto envolvimento com o futebolista, no 'Secret Story 8'. A jovem cantora assegurou mesmo que os dois se envolveram debaixo dos lençóis. "Não é preciso haver faixa de consentimento, porque há certos movimentos que conseguimos fazer que é só esticar os lençóis e está feito", referiu na noite de estreia do 'Desafio Final'.

Através das redes sociais, Ruben quebrou o silêncio e explicou o que o levou a não aceitar o convite da TVI para entrar no novo reality show.

"Foi uma decisão ponderada, mas sinto que foi a certa para o momento em que estou. Valorizar quem temos do nosso lado, quem nunca nos faltou e largou a mão, nunca é nem nunca vai ser uma má decisão", referiu, dando conta de que preferiu ficar ao lado da namorada, Ana Soares, com quem reatou após ter sido expulso do 'Secret Story'.

"Fui, estive lá e tive a oportunidade de dizer: 'consegui'. Mas a ganância, por vezes, cega-nos e faz-nos imaginar coisas onde elas não existem. Depois do que vi ontem, a necessidade de manipulação, de se superiorizar inferiorizando seja quem for, só me faz ter ainda mais certezas da minha decisão. Não preciso disso e só me dá mais certezas de que, sem mim, não tem mais nada", continuou, respondendo assim às alegações de Flávia sobre o suposto envolvimento entre os dois.

"Sei e tenho a certeza de que me iria divertir, a mim e a muita gente, mas sinto que o momento é de retribuir tudo aquilo que tiveram de aguentar por mim para eu poder viver o meu sonho. Por fim , pedir desculpa a todos aqueles que queriam de uma maneira ou de outra, gostando muito de mim ou não, que eu entrasse neste desafio. Acreditem que este é o passo mais acertado a dar neste momento e espero mesmo que compreendam isso. Contudo, deixo-vos com uma garantia: a nossa história não acaba aqui", disse.

Mais tarde, recorreu novamente às redes sociais para agradecer "a onda de amor que temos recebido" após a polémica ter 'rebentado'".

"Não consigo responder a toda a gente, mas quero que saibam que estou muito bem. Estou feliz e ciente de que, realmente, foi das melhores decisões da minha vida. Aprendi com os meus erros e não vou falar ou tecer algum tipo de opinião sobre ninguém em praça pública. As atitudes ficam para quem as pratica. Tal como a minha ficou e tive de arcar com as consequências da mesma. As minhas pessoas sabem a verdade e, acredito, muitas daquelas que realmente querem ver as coisas como elas são também sabem. Quem não quiser ver, e preferir acrescentar mais lenha para a fogueira, quero que saibam que não vos condeno e cada um tem direito à sua opinião. Só quero que todos tenham um bom ano, muita saúde e que sejam felizes. É isso que vou continuar a tentar fazer", completou.



