Ruben Silvestre falou pela primeira vez em televisão sobre o alegado envolvimento debaixo dos lençóis com Flávia Monteiro. O ex-concorrente do 'Secret Story 8' assegurou que as revelações da antiga colega de jogo não são verdade.

"Aquilo que quero deixar claro é que não aconteceu nada", disse, levando a família de Flávia a tornar público um comunicado onde reage à polémica.

"À luz dos acontecimentos de ontem, temos necessidade de emitir este comunicado. A família e amigos da Nufla sabiam de todo o sucedido entre a Flávia e o ex-concorrente do 'SS8' desde que ela saiu da casa. Acontecimentos esses que foram mantidos em privado durante toda a estadia do concorrente na casa e mesmo após este sair. Nunca foi intenção da Nufla lavar roupa suja em praça pública. Prova disso é que ela tentou resolver o assunto pessoalmente com o mesmo, ao qual ele deixou claro que iria sempre negar a verdade", começa por ler-se na referida nota.

"Desde o início que a Nufla sabia que a palavra dela seria sempre interpretada como a de uma 'mulher iludida', pois não corresponde aos ideias de uma mulher padrão, narrativa essa que foi alimentada pela audiência do programa e pelos comentadores do mesmo", lamentou a família da agora participante do 'Secret Story - Desafio Final'.

Apesar de defenderem a verdade de Flávia, os seus representantes não defendem "o facto de tudo isto ter vindo ao de cima num programa em que o concorrente não estava presente".

"No entanto, não podemos deixar de defender que a intenção da Nufla nunca foi interferir na relação de ninguém, foram desabafos de uma mulher que foi enganada por alguém que confiava e acreditava que queria o melhor para ela", referiram.

"A Nufla é uma mulher incrível que passou por uma situação que muitas mulheres se identificam. Queremos demonstrar o nosso apoio por ela e afirmar que existem várias versões dos eventos, contudo apenas uma é verdadeira", completaram, explicando que não pretendem continuar a alimentar o assunto e agradecendo a todos os que manifestaram apoio à concorrente.



