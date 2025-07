Joana Diniz e o ex-marido, Flávio Miguel, estão à beira da reconciliação? O que sabemos, para já, é que o ex-casal está cada vez mais próximo e a estreitar os laços de amizade que os unem.

Ex-marido presente em dia especial

Na última sexta-feira, 25 de julho, foi um dia particularmente especial para Joana Diniz. A única filha da antiga concorrente dos reality shows da TVI, Valentina, de cinco anos, terminou o seu percurso no pré-escolar e está agora pronta a rumar ao ensino primário.

"A minha menina é finalista", fez saber Joana Diniz através do Instagram, juntando às suas palavras as imagens que marcaram a cerimónia que celebrou o final do ano letivo.

Nas imagens é possível ver Flávio Miguel e o filho do empresário, Rafael. O ex-marido e o enteado de Joana Diniz posaram mesmo junto da ex-'Secret Story', da mãe e da pequena Valentina num verdadeiro retrato de família.

Flávio Miguel destacou igualmente esta etapa importante na vida de Valentina.

"Hoje é o dia dela, ontem um bebé e hoje termina a pré-escolar, o que mais me encanta é a postura que nada tem a ver com cinco anos. Amo muito", referiu ao partilhar igualmente as fotografais que marcaram este dia especial para a família.

Passeio de fim de semana em família

No fim de semana, Joana Diniz e Flávio Miguel voltaram a estar mais próximos que nunca. O ex-casal desfrutou no domingo, 27 de julho, de um passeio que juntou família e amigos.

A cabeleireira e o empresário passearam de barco por Troia. Além da companhia de amigos, estiveram com os respetivos filhos e o irmão mais novo de Joana Diniz.

Ambos apareceram nas partilhas nas redes sociais de cada um, onde até fizeram questão de se identificar.

O casamento que durou quatro meses

Joana Diniz e Flávio Miguel casaram-se em junho de 2024 depois de alguns anos de relação. Porém, o ex-casal desentendeu-se e, dizem, um mês depois do enlace a especialista em alisamentos voltou para casa da mãe e tirou a aliança.

Quatro meses depois de terem oficializado o amor que os unia, decidiram formalizar o divórcio e passadas poucas semanas surgiam rumores de um namoro de Flávio com outra antiga concorrente do 'Secret Story'.

Não tardou até que o empresário assumisse publicamente o romance com Jéssica Maria. O namoro, que durava desde novembro do ano passado, terminou em maio deste ano e com alguma polémica à mistura.

Jéssica Maria mostrou-se devastada nas redes sociais por não ter tido oportunidade de passar o Dia da Mãe com o filho de Flávio, Rafael, que disse ter passado a ser como um filho para si nos curtos meses de relação que teve com o empresário.

Por esta altura, apesar de Jéssica ter acusado Joana Diniz de condicionar a sua relação, Flávio Miguel voltou a aproximar-se mais da ex-mulher. A amizade parece agora estar mais sólida que nunca e quem sabe dará, em breve, lugar a uma reconciliação.