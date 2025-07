Foi através de um comunicado emitido esta segunda-feira, dia 28 de julho, que a TVI confirmou que já não irá produzir um documentário inspirado no livro de Rúben Pacheco Correia, que conta a história de Rabo de Peixe.

"A TVI não irá avançar com a produção do documentário 'Rabo de Peixe - Toda a Verdade', baseado no livro com o mesmo nome, da autoria de Ruben Correia.

A estação decidiu rever a sua posição, após analisar o contexto contratual pretendido pelo autor, em particular, as contrapartidas não financeiras.

A TVI agradece a Ruben Correia a colaboração prestada à TVI aquando da elaboração da reportagem/síntese da obra, entretanto exibida", lê-se no comunicado em questão.

A disputa com a Netflix

Em 2024, o escritor e empresário açoriano revelou nas redes sociais que se encontrava numa disputa com a Netflix. Em causa, conforme o próprio destacou, estava uma entrevista que fez à família de Antonino Quinci, o "verdadeiro protagonista da história" - que inspirou a série da plataforma de streaming.

"Durante o dia de ontem, recebi uma chamada da advogada da Netflix para tentar negociar, comigo, a entrevista a Antonino Quinci. Sim, porque nós temos todos os verdadeiros protagonistas e com contratos de exclusividade assinados com todos", revelou.

O escritor garantiu que "não iria desistir, muito menos amedrontar-se por interesses de grupos económicos cujo seu interesse não é contar a verdade, mas vender mais uma história de embalar".

Disputa com a Netflix "ainda está por resolver"...

Numa entrevista que deu ao Notícias ao Minuto em maio deste ano, Rúben Pacheco Correia notou que "a questão ainda estava por resolver".

"Sinto que há uma responsabilidade em garantir que a narrativa de uma história tão complexa seja fiel e respeitosa. A minha disputa com a Netflix não é apenas sobre uma questão de direitos ou de controlo, mas sobretudo de integridade e de respeito pela verdade. Acredito que, no futuro, poderá haver espaço para um entendimento mais profundo ou uma colaboração que honre a história de Rabo de Peixe de forma mais justa", argumentou.

Já quanto ao documentário com a TVI, o empresário açoriano garantia haver "planos concretos".

"Sim, há planos concretos para um documentário que pretende ir além das palavras, captar a essência de Rabo de Peixe através de imagens, depoimentos e uma narrativa visual que complemente a minha escrita. Ainda estamos na fase de planeamento, mas quero que seja uma obra que respeite a complexidade da história, que dialogue com o livro e que permita ao público sentir a alma daquela comunidade e deixar-se entusiasmar pela verdade que é tão, ou mais, interessante que a própria ficção".

Até ao momento, Rúben Pacheco Correia ainda não reagiu ao comunicado da TVI.