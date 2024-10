Rúben Pacheco Correia recorreu à sua página de Instagram para revelar aos fãs que está numa 'disputa' com a Netflix. Em causa está um documentário que o conhecido cozinheiro tem vindo a preparar há mais de um ano sobre Rabo de Peixe, terra onde nasceu, a fim de contar a "verdadeira história" do que aconteceu em 2001, quando por lá um barco naufragou com quase 500 quilos de droga a bordo.

"Sou de Rabo de Peixe e quem me conhece sabe o amor que tenho pela minha terra. Em momento nenhum deixei de defender a freguesia – agora Vila – que me viu nascer. E com orgulho, sempre", começa por revelar.

"Quem me acompanha, sabe que tive algumas reticências em relação à história abordada na série de ficção 'Rabo de Peixe', sucesso internacional. Que foi um excelente trabalho cinematográfico e de ficção? Claro que foi. Que o Augusto Fraga nos orgulha pelo sucesso que – repito – agora na ficção está a atingir? Claro que sim. Mas senti que Rabo de Peixe merecia que a verdadeira história fosse contada", diz ainda.

"Comecei a investigar sobre toda a história que teve lugar em 2001, um pouco por toda a ilha, e consegui chegar a pessoas e lugares que nunca tinha imaginado quando iniciei este projeto. Cheguei, mesmo, à família do Antonino Quinci – o verdadeiro protagonista de toda a história. Fui, inclusive, à Sicília este ano entrevistar a sua família, para o livro e documentário que estou a desenvolver", informa.

"Para surpresa nossa, a Netflix anunciou esta semana que está a produzir o seu próprio documentário. Durante o dia de ontem, recebi uma chamada da advogada da Netflix para tentar negociar, comigo, a entrevista a Antonino Quinci. Sim, porque nós temos todos os verdadeiros protagonistas e com contratos de exclusividade assinados com todos", garante.

"Esta publicação serve por duas razões: primeiro, para vos informar que estou a trabalhar neste projeto há mais de um ano e, segundo, que não irei desistir, nem muito menos amedrontar-me por interesses de grupos económicos cujo seu interesse não é contar a verdade, mas vender mais uma história de embalar. Muito em breve, caros amigos, anunciamos a data da publicação do livro e da estreia do documentário. Por Rabo de Peixe, toda a verdade! Até breve", diz, por fim.