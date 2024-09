O momento da rentrée vem geralmente acompanhado por um aumento do volume de trabalho, que muitas vezes acarreta sensações de maior stress para os profissionais. Contudo, nesta altura de regresso ao escritório é fundamental garantir que a saúde se mantém sempre em dia, e isso passa também por assegurar alguns cuidados com a saúde oral. Mesmo em contexto laboral, os profissionais devem ser capazes de adotar alguns comportamentos chave que lhes permitirão garantir que não surgem problemas inesperados.

"No início de setembro, o aumento do stress com o regresso ao trabalho pode ter várias repercussões na saúde oral e geral dos profissionais. Com o aumento do volume de trabalho nesta altura, cedemos muitas vezes à tendência de estar muitas horas seguidas sentados, por exemplo, ou sem fazer qualquer pausa, o que é extremamente prejudicial. Por estes motivos, especialmente nesta altura mais intensa de trabalho, é fundamental conseguirmos angariar estratégias que nos ajudem a gerir o stress de forma saudável", começa por explicar Isabel Silva, Higienista Oral na MALO CLINIC Lisboa.

Assim, para uma rentrée sem complicações de saúde, Isabel Silva apresenta cinco cuidados a ter no escritório para manter o bem-estar oral e geral:

Limitar o consumo de café: Na tentativa de nos mantermos alerta e com energia no regresso, tendemos a achar que o café é o nosso maior e melhor aliado, contudo o seu consumo em excesso pode ter efeitos negativos na saúde oral. Pelos seus componentes e acidez, esta é uma bebida que pode manchar os dentes, provocar mau hálito e ainda danos no esmalte dentário, tornando-o mais sensível e suscetível a cáries. É por isso, importante limitar o seu consumo neste regresso, reduzindo o número de chávenas por dia e bebendo água após cada café, de forma a ajudar a limpar os dentes e neutralizar a acidez.

Evitar roer as unhas ou objetos como tampas de canetas: Nos momentos de maior stress, muitos têm a tendência de roer as unhas ou até mesmo objetos como tampas de canetas. Este hábito pode causar um desgaste excessivo dos dentes, fraturas dentárias ou desalinhamento. A estes, também acresce o risco de infeções, pelo aumento das bactérias que passam das mãos ou objetos para a cavidade oral. Para evitar este comportamento, devem ser identificados os gatilhos que estão a espoletar este comportamento. Se, ainda assim, continuar ansioso, podem ser adotadas estratégias inócuas como, por exemplo, ter na gaveta da secretária uma bola anti-stress.

Ter atenção à postura ao trabalhar: Quem trabalha com o computador muitas horas por dia sabe que há uma tendência para adotar uma má postura e isto influencia não só a sua saúde física, mas também a oral. Estar demasiado tempo inclinado com a cabeça para a frente pode causar tensão no pescoço e na mandíbula, levando a problemas na articulação temporomandibular (ATM) e ao bruxismo – o ato de ranger os dentes. Para o evitar, é importante ajustar a cadeira e o ecrã do computador à altura de cada um, para que os pés toquem no chão e as costas permaneçam apoiadas. Além disso, é essencial fazer pausas regulares para alongar e ajustar a postura ao longo do dia.

Beber água regularmente e evitar snacks com muito açúcar: A hidratação e a alimentação desempenham igualmente um papel crucial na manutenção da saúde oral no regresso ao trabalho. Ter sempre uma garrafa de água na secretária ajuda a manter a cavidade oral hidratada, remover resíduos alimentares e, assim, proteger os dentes de complicações. Da mesma maneira, o consumo de snacks que tenham elevado teor de açúcar e uma consistência que facilmente adira aos dentes (como bolachas, cereais ou chocolates) deve ser evitado pelo risco de cáries, privilegiando lanches saudáveis como frutas, frutos secos ou iogurtes.