Com a chegada das férias de verão, cresce a vontade de viajar. Contudo, muitas vezes durante as viagens, a saúde – e, em particular, a saúde oral – pode ser negligenciada, uma vez que manter certos hábitos longe de casa é desafiante. Apesar das mudanças na rotina, é fundamental estar atento e ter alguns cuidados, que permitam aproveitar estes momentos sem complicações e com um sorriso confiante e saudável.

“Durante as viagens pode haver uma tendência para que certos hábitos de higiene oral fiquem esquecidos, especialmente quando estamos perante uma mudança da rotina acentuada, com um grande número de horas longe de casa e dias inteiros dedicados ao lazer. Contudo, é fundamental compreender que a ausência de cuidados orais durante as férias pode levar a problemas a longo prazo, que poderão exigir intervenções posteriores. Para evitar que isto aconteça, alguns hábitos simples permitem cuidar da saúde oral longe de casa e aproveitar, ao mesmo tempo, as férias sem preocupações”, começa por explicar Elsa Antunes, Higienista Oral na Malo Clinic Lisboa.

Assim, com as férias de verão à porta, Elsa Antunes revela cinco dicas para aproveitar as viagens desta altura ao máximo, sem prejudicar a saúde oral:

1. Beber água durante as deslocações e entre refeições

Durante as viagens, é comum que a rotina de hidratação seja negligenciada, o que pode ser extremamente prejudicial para a saúde oral. Por isso, é essencial beber água regularmente, uma vez que hidrata a boca e o corpo. A hidratação estimula a produção de saliva, que neutraliza os ácidos na boca, combate bactérias e previne cáries e o mau hálito. É muito importante manter este hábito ao longo de todo o dia, incluindo os momentos de deslocação, que podem durar várias horas.

2. Garantir a escovagem pelo menos duas vezes ao dia, de manhã e antes de dormir

Ainda que fora de casa, manter uma rotina de escovagem é crucial. Pelo menos duas vezes ao dia – uma ao acordar e outra antes de ir dormir –, é recomendado escovar os dentes, de forma a remover a placa bacteriana e limpar a dentição. Durante a escovagem os movimentos devem ser suaves e circulares, garantindo que todas as superfícies dos dentes são limpas. Além disto, é importante utilizar uma escova de cerdas suaves ou macias para evitar danos no esmalte e na gengiva.

3. Levar sempre o fio dentário na mala e utilizá-lo nos momentos de escovagem.

Para evitar comprometer a saúde nestes momentos, durante as viagens o fio dentário deve andar sempre por perto, para que possa ser utilizado sempre que necessário. É um objeto pequeno e fácil de levar, sendo muito útil, especialmente após as refeições que são realizadas fora de casa.

4. Hidratar os lábios com frequência, com batons ou bálsamos labiais próprios para proteger do sol

Manter os lábios hidratados e protegidos é igualmente uma parte essencial dos cuidados orais. Durante as viagens – e especialmente no verão –, é fundamental aplicar regularmente batons ou bálsamos labiais que hidratem os lábios e que os protejam contra o sol. Além da sua função hidratante para evitar feridas ou rachaduras labiais, estes produtos devem ter fator de proteção solar (FPS) para evitar ainda danos causados pelos raios UV.

5. Realizar um check-up antes da viagem para garantir que não surgem complicações

Antes de realizar uma viagem, é também recomendado agendar uma consulta com o médico dentista ou higienista oral para garantir que não existem quaisquer problemas dentários que possam causar desconforto ou complicações durante a viagem. Nesta consulta, o clínico pode identificar e tratar problemas, bem como dar algumas orientações sobre cuidados específicos e produtos recomendados para a viagem.